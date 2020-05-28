Минздрав решил не включать в официальную статистику бессимптомные случаи заболевания коронавирусом
Министерство здравоохранения России решило не включать в официальную статистику по заболеванию коронавирусом случаи бессимптомного заражения этой инфекцией. Такая информация содержится в методических рекомендациях ведомства
Министерство здравоохранения России решило не включать в официальную статистику по заболеванию коронавирусом случаи бессимптомного заражения этой инфекцией. Такая информация содержится в методических рекомендациях ведомства.
В Минздраве указали, что в случае выявления COVID-19 при отсутствии жалоб на недомогание, данное состояние «следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8». Кроме того, такие случаи не нужно включать в статистику заболеваемости и смертности от коронавируса.
Ранее такие случаи бессимптомного протекания болезни включались в официальную статистику.
Напомним, что согласно официальным данным, в России за весь период наблюдения было зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 8 338 новых случаев заражения.