Прокуратура извинилась перед фигурантом «московского дела» за незаконное преследование
Прокуратура извинилась перед фигурантом «московского дела» Сергеем Абаничевым за незаконное преследование. Ранее Следственный комитет закрыл против него уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления
Прокуратура извинилась перед фигурантом «московского дела» Сергеем Абаничевым за незаконное преследование. Ранее Следственный комитет закрыл против него уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, сообщила адвокат активиста Светлана Сидоркина.
«Вам приносятся официальные извинения от имени государства за причиненный моральный вред, связанный с необоснованным привлечением к уголовной ответственности», - говорится в заявлении прокуратуры.
Надзорное ведомство извинилось перед фигурантом «московского дела» после того, как он обратился в Басманный райсуд с требованием признать бездействие генпрокурора в части непринесения извинений незаконным и необоснованным и обязать его устранить нарушения, сообщает «КоммерсантЪ».
Сергей Абаничев был задержан 3 августа во время протестной акции в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Следствие обвинило молодого человека в том, что он якобы бросил жестяную банку в сотрудника Росгвардии. Против него было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.