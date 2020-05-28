Мэр Москвы продлил режим самоизоляции и цифровые пропуска до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции в столице до 14 июня, но разрешил гражданам гулять на улице «по графику». Вместе с режимом самоизоляции продлевается и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции в столице до 14 июня, но разрешил гражданам гулять на улице «по графику». Вместе с режимом самоизоляции продлевается и пропускной режим. Напомним, что в Московской области, напротив, цифровые пропуска были отменены.
Одновременно с этим с 1 июня в Москве начинается второй этап смягчения ограничений, который включает в себя разрешение на занятия спортом на улице и прогулки, в том числе и людям старше 65 лет.
В столице будут открыты городские парки и зеленые территории, кроме парка «Зарядье». Детские и спортивные площадки пока останутся закрытыми, но откроются стадионы и другие спортивные объекты для тренировок членов сборных.
Возобновят свою работу химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, автосалоны, непродовольственные магазины небольшой площади, ярмарки выходного дня и пункты велопроката.
Московские власти также напоминают жителям города, что они по-прежнему обязаны носить в общественных местах защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.