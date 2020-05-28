28 мая 00:29
Бывший вице-президент «Лукойла» скончался в результате пневмонии
Бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Сергей Малюков скончался 25 мая предположительно от пневмонии. В компании подтвердили информацию о смерти бывшего топ-менеджера в результате «тяжелой и продолжительной болезни»
Бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Сергей Малюков скончался 25 мая предположительно от пневмонии. В компании подтвердили информацию о смерти бывшего топ-менеджера в результате «тяжелой и продолжительной болезни».
Телеграм-канал Mash сообщает, что Сергею Малюкову был поставлен диагноз пневмония. Была ли она вызвана коронавирусной инфекцией, не сообщается.
Телеканал РЕН ТВ передает, что бывший топ-менеджер скончался в своем загородном доме. Он скончался до приезда «скорой помощи».
Сергей Малюков занимал должность вице-президента «Лукойла» с 2012 по 2018 гг. Он также был членом совета директоров и советником президента компании Вагита Алекперова.