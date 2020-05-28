28 мая 00:19
Леонид Федун оценил в 1,5 млрд рублей убытки клубов РПЛ из-за отсутствия болельщиков на стадионах
Напомним, что отсутствие болельщиков является одним из требований для возобновления чемпионата России по футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил финансовые потери клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от проведения матчей без зрителей на трибунах. Напомним, что отсутствие болельщиков является одним из требований для возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
«Убытки? Миллионы рублей. Полтора миллиарда — это минимум», -заявил бизнесмен, слова которого приводит Sport24.
Леонид Федун выразил надежду, что московские власти ослабят карантинные меры и позволят вернуть болельщиков на стадионы.
Чемпионат России по футболу планируется возобновить после перерыва 21 июня.