28 мая 00:12
Глава республики Удмуртия заразился коронавирусной инфекцией
Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19
Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
В опершабе сообщили РИА Новости, что симптомы коронавируса у губернатора выражены слабо. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции в своей резиденции.
Сейчас людей из ближайшего окружения Александра Бречалова тестируют на коронавирус. Первые тесты оказались отрицательными.
Сам Бречалов заявил, что контактировал с заболевшим человеком после 21 мая, а через несколько дней сдал положительный тест на коронавирус.