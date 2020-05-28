28 мая 00:03
«Аэроэкспресс» снизит стоимость поездки в аэропорты Москвы с 500 до 300 рублей
В пресс-службе компании также сообщили, что с 15 июня рейсы в аэропорты и обратно будут восстановлены в полном объеме. Ранее рейсы сократили в связи с падением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса
Компания «Аэроэкспресс» с 15 июня пообещала снизить стоимость одного билета на скоростные электрички до московских аэропортов с 500 до 300 рублей.
В пресс-службе компании также сообщили, что с 15 июня рейсы в аэропорты и обратно будут восстановлены в полном объеме. Ранее рейсы сократили в связи с падением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
Отметим, что авиакомпании рассчитывают на повышение пассажиропотока в июне, так как власти регионов начинают постепенно смягчать карантинные ограничения. С 1 июня, в частности, возобновляет рейсы по России лоукостер «Победа», что уже привело к значительному снижению цен на авиабилеты.