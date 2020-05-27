27 мая 18:15
Московских врачей отправят в регионы со сложной ситуацией по коронавирусу
Московских властей направят в регионы со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал мэру столицы Сергею Собянину
Фото: riafan.ru
Московских властей направят в регионы со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал мэру столицы Сергею Собянину.
«Просил бы московских коллег сделать это как можно быстрее», - заявил глава государства.
Путин отметил, что у московских медиков уже есть большой опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, а столичная система здравоохранения накопила «серьезный запас прочности». Это позволит Москве поддержать другие регионы в борьбе с COVID-19.
В первую очередь московских врачей планируется отправить в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области.