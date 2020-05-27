Мэр Москвы объявил о смягчении карантинных ограничений с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 мая, объявил о смягчении карантинных ограничений в Москве в связи с сокращением количества новых случаев заражения коронавирусом
Фото: eg.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 мая, объявил о смягчении карантинных ограничений в Москве в связи с сокращением количества новых случаев заражения коронавирусом.
Так, с 1 июня в столице смогут возобновить работу непродовольственные магазины, а также предприятия бытовых услуг, которые не требующих длительного контакта с посетителями.
В рамках смягчения ограничений в тестовом режиме планируется разрешить гражданам прогулки, но по графику, «чтобы выходили не все сразу, как на первомайской демонстрации».
Кроме того, с 1 июня начинается постепенный перевод больниц на оказание плановой медицинской помощи.