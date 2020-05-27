Супруга Дмитрия Пескова погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке стоимостью 1,16 млн долларов
Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка погасила ипотечный кредит за свою квартиру в Нью-Йорке. Соответствующий документ опубликовал в Twitter заместитель гендиректора Transparency International - Россия
Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка погасила ипотечный кредит за свою квартиру в Нью-Йорке. Соответствующий документ опубликовал в Twitter заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов.
Согласно этому документу стоимость квартиры Татьяны Навки на Манхэттене составляет 1,16 млн долларов.
«Семьям чиновников по закону запрещено пользоваться кредитами в иностранных банках. НО помни, иностранный агент - все равно ты!» - отметил Илья Шуманов.
Квартира в Нью-Йорке площадью 126 кв.м. упоминается в декларации Татьяны Навки о доходах и имуществе, которую она обязана ежегодно подавать как супруга чиновника. Этот же объект упоминался в «панамском досье», однако по состоянию на 2016 год стоимость квартиры оценивалась в 2,4 млн долларов.