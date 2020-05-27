Жильцов многоквартирных домов обяжут уведомлять своих соседей о проведении ремонта
Жильцов многоквартирных домов могут обязать уведомлять своих соседей о проведении ремонтных работ. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России»
Жильцов многоквартирных домов могут обязать уведомлять своих соседей о проведении ремонтных работ. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России».
Законопроект вносит в Жилищный кодекс РФ отдельную статью об обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других правил. В числе прочего жильцы будут обязаны предупреждать своих соседей о проведении ремонтных и других шумных работ, а также сообщать им о сроках этих работ.
Уведомлять соседей о ремонте необходимо будет с помощью размещения объявления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).
Еще один пункт новой статьи обяжет жильцов многоквартирного дома соблюдать тишину в ночное время. В статье при этом оговаривается, что нарушением тишины не считаются «обычная жизнедеятельность человека», например, плач ребенка или звук воды в инженерных системах, а также звук шагов при обычной ходьбе.
В случае нарушения указанных статей более двух раз за один месяц гражданина привлекут к административной ответственности.