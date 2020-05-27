Замглавы правительства Пензенской области лишили водительских прав на 1,5 года
В Пензе суд лишил замглавы областного правительства Валерия Беспалова водительских прав на 1,5 года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей за передачу управления автомобилем человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения
В Пензе суд лишил замглавы областного правительства Валерия Беспалова водительских прав на 1,5 года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей за передачу управления автомобилем человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.
Административное дело было возбуждено после публикации в интернете видеозаписи дорожного инцидента с участием человека, похожего на чиновника. Позже служебная проверка показала, что на записи запечатлен именно Валерий Беспалов.
На видео сотрудник ДПС предлагает женщине из остановленной машины пройти тест на алкоголь, но она отказывается. Стоящий рядом с машиной мужчина, похожий на Беспалова, требует от полицейского представиться. В ответ один из сотрудников говорит мужчине, что тот мешает проводить медосвидетельствование, а его коллега говорит: «Выпил - нормально себя веди».