27 мая 14:24
Глава Псковской области пожаловался президенту на нехватку врачей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать региону помощь с врачами и медицинским оборудованием в условиях пандемии коронавируса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать региону помощь с врачами и медицинским оборудованием в условиях пандемии коронавируса.
В своем Instagram губернатор отметил, что нагрузка на медиков сейчас растет с каждым днем, а с учетом дефицита медицинских кадров в области, это является серьезным риском. В этой связи Ведерников попросил президента оказать дополнительную помощь с медицинскими работниками и оборудованием.
В Псковской области за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 629 заболевших, из которых 10 человек скончались.
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