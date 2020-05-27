Жительницу Москвы дважды оштрафовали за нарушение самоизоляции после окончания ее карантина
Москвичка Ирина Кудряшова получила два штрафа за нарушение режима самоизоляции после того, как «отбыла» обязательный двухнедельный карантин и она вышла на прогулку с собакой
Москвичка Ирина Кудряшова получила два штрафа за нарушение режима самоизоляции после того, как «отбыла» обязательный двухнедельный карантин и она вышла на прогулку с собакой.
Ирина Кудряшова рассказала «МБХ медиа», что на самоизоляцию ее посадили 11 мая из-за подозрения на коронавирус, который в итоге не подтвердился. 24 мая она позвонила в поликлинику, а там ее заверили, что поставят пометку о том, что ее самоизоляция окончена.
На следующий день москвичка вышла на прогулку с собакой (на карантине с животным гуляла ее мама), а через пару часов ей пришло СМС-сообщение о штрафе.
Кудряшова позвонила в поликлинику, а сотрудники заявили, что не могли пропустить ее отметку, но данная информация до приложения «Социальный мониторинг» могла не дойти.
Вечером 25 мая москвичке пришел еще один штраф за нарушение режима самоизоляции.
В Департаменте информационных технологий Москвы штрафы объяснили тем, что режим самоизоляции для Ирины Кудряшовой якобы закончился 25 мая, а не 24 мая. Однако в поликлинике ей сказали, что по календарю 14 дней - это с 11 по 24 мая включительно.
Москвичка еще раз позвонила в поликлинику и выяснила, что ее вообще нет в базах, ни в каком статусе «ни как больной, ни как болеющей, ни как выздоровевшей».