ЦИК организует уличные участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком планирует организовать уличные избирательные участки для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в связи с пандемией коронавируса
Центризбирком планирует организовать уличные избирательные участки для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в связи с пандемией коронавируса.
По данным издания «Тайга.инфо», ЦИК планирует организовать избирательные участки нескольких видов. Так, внутри помещений могут разместить участки только с КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней), но организовать разный вход и выход из здания.
Также рассматривается вопрос об организации участков без КОИБов на улице под натяжной крышей, но без стен.
Выездные голосования на дому ЦИК планирует провести в «походном» формате. Это будут либо палатки во дворах жилых домов, либо столики у подъездов. Жильцам выдадут бюллетень для голосования в запечатанном пакете, который он позже должен вернуть сотруднику избирательной комиссии.
Напомним, что всероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию планировалось провести 22 апреля, однако его пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса. Новая дата голосования пока не сообщается, но СМИ называют две возможные даты – это 24 июня или 8 июля.