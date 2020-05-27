В России в 2019 году за фальсификацию доказательств осудили 53 силовика, но сроки получили только пятеро
В России в прошлом году за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности были осуждены 53 сотрудника правоохранительных органов
В России в прошлом году за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности были осуждены 53 сотрудника правоохранительных органов. Однако реальные сроки получили только пятеро силовиков, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные организации «Зона права».
Правозащитники объясняют столь низкий процент суровых наказаний для силовиков тем, что обычно фальсификации доказательств происходят под контролем должностных лиц. Последние же имеют ресурсы для препятствования обнаружению преступлений.
Кроме того, 55-70 процентов таких дел рассматриваются судами в особом порядке, что также затрудняет выявление нарушений.
Речь идет об уголовных делах, возбужденных по фактам подбрасывания силовиками наркотиков и оружия, а также оформления протокола без проведения следственных действий, проведения осмотра места происшествия в другом месте, замены протокола на другой с ложными сведениями, подделки показаний.