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Москва
27 мая 12:53

Глава московского Роспотребнадзора сообщила о готовности столицы к первому и второму этапу снятия ограничений

Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила о готовности столицы по основным показателям к снятию ограничений, которые с марта вводились из-за пандемии коронавируса

Глава московского Роспотребнадзора сообщила о готовности столицы к первому и второму этапу снятия ограничений
Фото: dailystorm.ru

Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила о готовности столицы по основным показателям к снятию ограничений, которые с марта вводились из-за пандемии коронавируса.

В ходе видеоконференции в Мосгордуме Елена Андреева заявила, что сейчас столица готова как к первому этапу снятия ограничений, так и ко второму.

По словам санитарного врача, при дальнейшем снижении числа заразившихся коронавирусом в столице могут заработать службы быта и услуг, а детям и пожилым людям разрешат прогулки.

Ко второму этапу, когда будут отрываться образовательные организации и непродовольственные магазины, власти смогут приступить при достижении коэффициента заражения 0,8 (то есть каждый заболевший заражает меньше одного человека). Сейчас этот коэффициент равен 0,85.

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