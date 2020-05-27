Глава московского Роспотребнадзора сообщила о готовности столицы к первому и второму этапу снятия ограничений
Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила о готовности столицы по основным показателям к снятию ограничений, которые с марта вводились из-за пандемии коронавируса
Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила о готовности столицы по основным показателям к снятию ограничений, которые с марта вводились из-за пандемии коронавируса.
В ходе видеоконференции в Мосгордуме Елена Андреева заявила, что сейчас столица готова как к первому этапу снятия ограничений, так и ко второму.
По словам санитарного врача, при дальнейшем снижении числа заразившихся коронавирусом в столице могут заработать службы быта и услуг, а детям и пожилым людям разрешат прогулки.
Ко второму этапу, когда будут отрываться образовательные организации и непродовольственные магазины, власти смогут приступить при достижении коэффициента заражения 0,8 (то есть каждый заболевший заражает меньше одного человека). Сейчас этот коэффициент равен 0,85.