27 мая 12:21
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с пневмонией
Михаил Игнатьев находится в тяжелом состоянии, у него высокий процент поражения легких. Пациента подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией. Сейчас экс-губернатор находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.
По данным «Коммерсанта», Игнатьев находится в тяжелом состоянии, у него высокий процент поражения легких. Пациента подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
О госпитализации Михаила Игнатьева стало известно после того, как СМИ сообщили о подаче им иска в Верховный суд России с требованием признать его увольнение «в связи с утратой доверия» незаконным.