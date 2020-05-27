В Екатеринбурге больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за вспышки коронавируса
Руководство Центральной больницы №1 в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, которое привело к вспышке коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял Октябрьский горсуд
Руководство Центральной больницы №1 в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, которое привело к вспышке коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял Октябрьский горсуд.
Роспотребнадзор провел в больнице проверку, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Так, сотрудников медицинского учреждения вовремя не протестировали на COVID-19 после обнаружения этой инфекции у некоторых медиков. При этом заразившихся работников не госпитализировали в инфекционный стационар.
Руководство больницы приняло решение оставить одного из медиков с пневмонией неустановленной этиологии, что могло привести к «перекрещиванию потоков с различной степенью эпидемиологической опасности и в дальнейшем к инфицированию пациентов отделений», сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Согласно предварительным данным, источником распространения коронавируса в екатеринбургской больнице №1 стала сестра-хозяйка. В итоге в больнице коронавирус был выявлен у 114 человек.