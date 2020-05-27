27 мая 11:44
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии его иск к президенту в части предоставления соцгарантий
Верховный суд РФ вернул исковое заявление бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину в части его требований о дополнительных социальных гарантиях
Верховный суд РФ вернул исковое заявление бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину в части его требований о дополнительных социальных гарантиях.
В этой части иска речь шла о частичной потере трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. ВС РФ отказался рассматривать эти требования в связи с их неподсудностью данному суду.
Часть иска Михаила Игнатьева, где он оспаривает решение Владимира Путина о его отставке в связи с утратой доверия, принят к производству. Суд рассмотрит его 30 июня.