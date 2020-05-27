27 мая 10:56
В России за сутки выявлено 8 338 новых случаев заражения COVID-19
В России, по официальным данным, продолжается постепенное снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлено 8 338 новых заболевших
В России, по официальным данным, продолжается постепенное снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлено 8 338 новых заболевших.
Всего в стране выявлено 370 680 заразившихся, из которых 142 208 выздоровело.
За прошедшие сутки в разных регионах страны скончался 161 пациент с коронавирусом. Общее число умерших составляет 3 968 человек.
В Москве выявлено 2 140 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 793, в Санкт-Петербурге – 387, в Нижегородской области – 231, в Ростовской области – 203, в Свердловской области – 235, а в Дагестане – 161. Эти регионы являются лидерами по заболеваемости COVID-19.