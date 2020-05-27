Правительство поручило Минздраву, Росстату и ФНС синхронизировать данные смертности от коронавируса
Правительство поручило Росстату, Минздраву и Федеральной налоговой службе подготовить до 28 мая предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от коронавируса COVID-19
Правительство поручило Росстату, Минздраву и Федеральной налоговой службе подготовить до 28 мая предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от коронавируса COVID-19.
Губернаторам в свою очередь дано поручение обеспечить личный контроль за безусловным осуществлением стимулирующих выплат врачам и медработникам за работу с коронавирусными пациентами.
Главы регионов также должны при подготовке к открытию курортного сезона обеспечить строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по последовательному снятию или смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Ранее директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников сообщил, что в течение 25 дней цифра заразившихся коронавирусом граждан четыре раза оканчивалась на «99». Вероятность такого совпадения составляет всего лишь 0,011%, поэтом эксперт сделал вывод о несоответствии действительности официальной статистики по заболевшим.