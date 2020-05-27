В России число безработных за «нерабочий» апрель увеличилось до 4,3 млн человек
Согласно данным Росстата, по сравнению с мартом количество безработных в стране выросло на 23,4% (на 815 тысяч человек). В годовом выражении безработица выросла на 21%
В России число официально зарегистрированных безработных в апреле увеличилось до 4,3 млн человек, что составляет 5,8% от всей рабочей силы страны.
Согласно данным Росстата, по сравнению с мартом количество безработных в стране выросло на 23,4% (на 815 тысяч человек). В годовом выражении безработица выросла на 21%.
По данным статистического ведомства, официально безработными зарегистрированы 1,3 миллиона человек. Из них 1,1 миллиона человек получали пособие по безработице.
По оценке главы Минтруда Антона Котякова, в России официально зарегистрировано 1,6 млн безработных.
Отметим, что многие граждане потеряли работу в апреле из-за решения президента вместо полноценного карантина по коронавирусу объявить весь месяц нерабочим с сохранением зарплаты. При этом зарплату неработающим сотрудникам должны были платить работодатели. Однако у многих из них не оказалось средств на выплату зарплаты в связи с вынужденной приостановкой работы из-за коронавируса.
По прогнозу Минтруда, число безработных в России в 2020 году по методике МОТ (Международной организации труда) достигнет 5,2-5,3 миллиона человек. Количество официально зарегистрированных безработных, по этой оценке, вырастет до 2,5 миллиона человек.