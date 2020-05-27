27 мая 08:27
Власти Севастополя запретили выезд из города без уважительной причины
Власти Севастополя объявили о скором возобновлении работы автовокзала, но одновременно с этим запретили выезд из города без уважительной причины. Для въезда и выезда из региона нужно будет получить QR-код
Фото: tourister.ru
Власти Севастополя объявили о скором возобновлении работы автовокзала, но одновременно с этим запретили выезд из города без уважительной причины. Для въезда и выезда из региона нужно будет получить QR-код, сообщает «Новая газета» со ссылкой на главу севастопольского департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.
В список уважительных причин для отъезда входят, например, рабочая необходимость и чрезвычайные жизненные обстоятельства, такие как смерть родственника.
Попытки выехать из Севастополя без уважительной причины будут пресекаться патрулями из сотрудников Росгвардии, дружинников и ополченцев, но штрафовать никого за это не будут.