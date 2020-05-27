Полиция пообещала не штрафовать жертв домашнего насилия за нарушение самоизоляции
Министерство внутренних дел пообещало не штрафовать за нарушение самоизоляции жертв домашнего насилия и тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости». Об этом говорится в ответе ведомства на обращение девяти НКО, работающих с пострадавшими в результате домашнего насилия
Министерство внутренних дел пообещало не штрафовать за нарушение самоизоляции жертв домашнего насилия и тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости». Об этом говорится в ответе ведомства на обращение девяти НКО, работающих с пострадавшими в результате домашнего насилия.
Соответствующее обращение было направлено в марте 2020 года правительству и губернаторам. В нем указывалось о росте количества жалоб на домашнее насилие в период режима всеобщей изоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.
В МВД заявили, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности». В полиции также заверили, что сотрудники ведомства для профилактики посещают людей, которые состоят на учете, сообщает «КоммерсантЪ».
Между тем, глава центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций адвокат Мари Давтян заявила, что никаких профилактических мер со стороны полицейских они не заметили. В частности, в Москве и Подмосковье полицейские в случае обращений говорят, что они заняты контролем за изоляцией и отказывались приходить домой для проверки.