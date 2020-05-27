В Ненецком АО члены первичного отделения «Единой России» объявили о выходе из партии
Поводом для выхода стало недовольство единороссов тем, что руководство игнорирует мнение рядовых партийцев по вопросу объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью
В Ненецком автономном округе большинство членов первичного отделения «Единой России» «Тиманское» объявили о намерении выйти из партии власти. Поводом для выхода стало недовольство единороссов тем, что руководство игнорирует мнение рядовых партийцев по вопросу объединения округа с Архангельской областью.
Глава муниципального образования «Тиманское» Вадим Глухов сообщил порталу Znak.com, что «партия не слышит представителей первичных ячеек, никто с ними напрямую не работает».
Решение покинуть ряды «ЕР» члены первичного отделения «Тиманское» приняли в ходе собрания, на котором в том числе обсуждался вопрос объединения НАО и Архангельской области. Выйти из партии власти хотят 14 членов первички из 18.
Глухов отметил, что не все единороссы приняли решение о выходе из партии из-за несогласия с объединением регионов. Некоторые «либо устали, либо не согласны еще с чем-то, либо обращались к руководству, но их не услышали».
Депутаты собрания Ненецкого АО от «Единой России» накануне заявили, что в вопросе создания нового региона нужно поставить точку «раз и навсегда» путем референдума. Соответствующее заявление было сделано после приезда в Нарьян-Мар секретаря генсовета партии Андрея Турчака. До его визита в регион депутаты от партии власти выступали против объединения НАО и Архангельской области.
Вадим Глухов заявил, что при подготовке этого заявления членов первичных отделений партии никто на эту тему не опрашивал. «Если мнение рядовых членов партии не волнует наших депутатов и московских функционеров, то мы готовы написать заявления о выходе из членов партии «Единая Россия». Мы такие же члены партии, как и вы, с которыми необходимо считаться», - заявили в местной первичке.