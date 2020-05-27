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27 мая 07:48

Экс-глава Чувашии обжаловал в Верховном суде свое увольнение в связи с утратой доверия

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд России с требованием признать незаконным указ президента Владимира Путина о снятии его с должности. Губернатор был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия»

Экс-глава Чувашии обжаловал в Верховном суде свое увольнение в связи с утратой доверия
Фото: ru.reporter.kg

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд России с требованием признать незаконным указ президента Владимира Путина о снятии его с должности. Напомним, что губернатор был отправлен в отставку в январе 2020 года с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В качестве ответчика по иску бывшего губернатора указан Владимир Путин. Заседание Верховного суда назначено на 30 июня.

Адвокат Руслан Коблев сообщил РБК, что указ президента об отстранении от занимаемой должности в связи с утратой доверия оспаривается впервые за последние 20 лет. Юрист отметил, что такой иск в Кремле могут расценить как повод «поискать, что экс-губернатор совершил в уголовно-правовой сфере».

Во время президентства Бориса Ельцина свое увольнение пытались оспорить в суде губернаторы Брянской и Липецкой областей Юрий Лодкин и Геннадий Купцов. Лодкин был народно избранным президентом, но судебный процесс проиграл. Купцов был назначен на должность губернатора президентом, а суд за восстановление в должности выиграл. Правда Ельцин уволил Купцова повторно. С Владимиром Путиным до Михаила Игнатьева судиться никто не осмеливался.

Глава Чуваши Михаил Игнатьев был отправлен в отставку после нескольких скандалов с его участием. Сначала губернатор заявил, что нужно «мочить» журналистов и блогеров за критику власти, а затем во время передачи региональному управлению МЧС новой техники вынудил одного из офицеров попрыгать за ключами от машины. В МЧС и в «Единой России» тогда заявили, что Игнатьев унизил честь и достоинство офицера.

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