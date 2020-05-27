Компания Apple выпустит беспроводной iPhone без разъемов и кнопок
Американская компания Apple в 2021 году планирует выпустить первый беспроводной iPhone. В смартфоне нового поколения не будет привычного порта для зарядки и передачи данных
Американская компания Apple в 2021 году планирует выпустить первый беспроводной iPhone. В смартфоне нового поколения не будет привычного порта для зарядки и передачи данных.
Издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Fudge сообщает, что в 2020 году Apple выпустит аппарат с разъемом Lightning, но это будет последний смартфон с подобным интерфейсом.
Уже в 2021 году новое поколение «айфонов» получит контактную группу Smart Connector, которая встречается в планшетах линейки iPad Pro. Однако зарядка такого смартфона будет производиться не через новый Smart Connector, а с помощью технологии беспроводного подключения Qi.
Разработчики Apple хотят отказаться от всех отверстий и кнопок, поскольку это повысит надежность гаджета, снизит вероятность сбоев и поломок, а пользователям не придется пользоваться громоздкими аксессуарами с проводами.