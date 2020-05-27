27 мая 04:16
После открытия оздоровительных лагерей на отдых в первую очередь отправят детей врачей и полицейских
Директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус сообщил, что первая смена в детских лагерях начнется 1 июля. Сейчас все организации при подготовке к летнему сезону ориентируются именно на эту дату
После открытия детских оздоровительных лагерей туда в приоритетном порядке будут направлять дети медиков, сотрудников МЧС и МВД.
Директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус сообщил «МБХ медиа», что первая смена в детских лагерях начнется 1 июля. Сейчас все организации при подготовке к летнему сезону ориентируются именно на эту дату.
По словам г-на Джеуса, если эпидемиологическая обстановка по коронавирусу изменится в лучшую сторону, то лагеря могут открыться уже в 20-х числах июня.