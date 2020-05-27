В Ярославле чиновник нарушил режим изоляции и оскорбил старосту дома в ответ на замечание
Позже Кузнецов заявил, что староста дома сам спровоцировал конфликт. По словам чиновника, мужчина выгонял его детей с площадки во дворе и называл их «коронавирусными»
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов раскритиковал чиновника, который нарушил режим изоляции и в ответ на замечание оскорбил старосту дома.
Ранее в социальных сетях появился ролик с участием главы «Южного Водоканала» Игоря Кузнецова. Староста дома, в котором проживает чиновник, потребовал от него и его семьи соблюдения режима самоизоляции. В ответ Кузнецов оскорбил старосту и заявил, что он «ссал и срал» на него.
Позже Кузнецов заявил, что староста дома сам спровоцировал конфликт. По словам чиновника, мужчина выгонял его детей с площадки во дворе и называл их «коронавирусными».
Губернатор региона осудил поведение чиновника. «Ни один представитель власти не должен вести себя таким образом. Это порочит всю государственную систему. Разговоры про провокации не могут служить оправданием», - заявил Дмитрий Миронов, слова которого приводит издание «Подъем».