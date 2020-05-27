27 мая 00:29
Неизвестные прихожане пожертвовали РПЦ деньги на зарплату священнослужителям
Ранее патриарх Кирилл сообщал, что из-за ограничительных мер и закрытия храмов для прихожан, РПЦ оказалась в трудном финансовом положении, так как объем пожертвований значительно сократился
Неизвестные граждане пожертвовали Русской православной церкви (РПЦ) денежные средства и на выплату зарплат священнослужителям. Ранее патриарх Кирилл сообщал, что из-за ограничительных мер и закрытия храмов для прихожан, РПЦ оказалась в трудном финансовом положении, так как объем пожертвований значительно сократился.
На сайте РПЦ сообщается, что пожертвованные средства будут направлены Московской патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалованья духовенства за два месяца. Часть денег потратят в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители.
Руководство РПЦ призвало московское духовенство «помолиться за анонимного благотворителя».