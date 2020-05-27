Беременная москвичка получила 8 штрафов за нарушение самоизоляции, пока лежала на «сохранении»
В Москве беременная женщина получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции через «Социальный мониторинг», пока находилась в больнице на «сохранении». Более того, женщину положили в одну палату с коронавирусной пациенткой
В Москве беременная женщина получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции через «Социальный мониторинг», пока находилась в больнице на «сохранении». Более того, женщину положили в одну палату с коронавирусной пациенткой.
Москвичка Елена рассказала порталу Znak.com, что после введения ограничительных мер в столице она работала удаленно. В середине апреля у нее поднялась температура, а через две недели она вызвала врача. Медик симптомов ОРВИ у нее не выявил, однако ей рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. Елена установила приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого московские власти отслеживают местонахождение граждан и выписывают штрафы в случае нарушения самоизоляции.
В начале мая Елена узнала, что беременна. Но вскоре у нее случилось кровотечение, поэтому ее положили на «сохранение» в больницу №36. Через несколько дней выяснилось, что соседка Елены по палате заражена коронавирусной инфекцией. Из-за сильных переживаний и боязни заразиться у Елены произошел выкидыш.
После выписки москвичка обнаружила в «Социальном мониторинге» восемь штрафов за нарушение самоизоляции по 4 тысячи рублей каждый.
Напомним, что это уже далеко не первый случай вынесения незаконных штрафов жителям Москвы за нарушение самоизоляции. Ранее сообщалось, что такой штраф был выписан парализованной женщине, которая не смогла установить приложение на телефон, а другая москвичка получила два штрафа, пока лежала в реанимации.
Председатель Совета по правам человека по президента Валерий Фадеев просил московские власти отменить все штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга», однако чиновники отказались это сделать.