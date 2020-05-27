27 мая 00:18
Российские фитнес-клубы из-за пандемии коронавируса будут пускать посетителей по записи
Ведомство хочет, чтобы спортивные учреждения работали в режиме предварительной записи, чтобы можно было обеспечивать социальную дистанцию между посетителями
Роспотребнадзор раскрыл суть своих требований к фитнес-клубам и бассейнам, при выполнении которых они смогут возобновить работу.
Ведомство хочет, чтобы спортивные учреждения работали в режиме предварительной записи, чтобы можно было обеспечивать социальную дистанцию между посетителями. Кроме того, сотрудники спортклубов и бассейнов должны постоянно носить защитные маски и перчатки, а также перед началом каждого рабочего дня измерять температуру.
В течение дня сотрудников необходимо осматривать на признаки респираторных заболеваний с термометрией.
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