27 мая 00:12
Российские миллиардеры стали еще богаче за время пандемии коронавируса
Российские миллиардеры за время пандемии коронавируса преумножили свое состояние и стали еще богаче, пока простые россияне теряют работу и доходы. Общее состояние олигархов выросло на 62 млрд долларов и составило 454 млрд долларов
Российские миллиардеры за время пандемии коронавируса преумножили свое состояние и стали еще богаче, пока простые россияне теряют работу и доходы. Общее состояние олигархов выросло на 62 млрд долларов и составило 454 млрд долларов.
По данным Forbes, больше всех заработал владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Состояние бизнесмена увеличилось на 6,4 млрд долларов. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон разбогател на 5,4 млрд долларов.
Свои состояния также смогли увеличить в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, глава «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.