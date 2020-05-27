Неизвестный российский бизнесмен во время карантина купил дом в Лондоне за 19 млн долларов
Российский бизнесмен, имя которого не сообщается, приобрел в Лондоне дом за 15,45 млн фунтов стерлингов (примерно 18,8 млн долларов). Эта сделка стала самой крупной на рынке лондонской недвижимости с начала пандемии коронавируса
Российский бизнесмен, имя которого не сообщается, приобрел в Лондоне дом за 15,45 млн фунтов стерлингов (примерно 18,8 млн долларов). Эта сделка стала самой крупной на рынке лондонской недвижимости с начала пандемии коронавируса.
По данным The Times, купленный состоятельным россиянином дом располагается возле Сент-Джеймсского парка в центре Лондона. В доме пять спален, три зала для приемов, кабинет, библиотека и зимний сад с видом на парк. Дом был выставлен на продажу за 16 млн фунтов стерлингов. Продавцами были владельцы канадского бренда одежды Point Zero.
По данным британского издания, дом приобрел владелец крупной компании в области энергетики. В связи с карантином по коронавирусу дом бизнесмену пришлось осматривать с помощью «виртуального тура».