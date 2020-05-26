Минздрав официально подтвердил смерть от коронавируса только 101 медицинского работника
Министерство здравоохранения России официально подтвердило смерть от коронавирусной инфекции 101 медицинского работника. Согласно независимым подсчетам, список умерших медиков намного больше
Министерство здравоохранения России официально подтвердило смерть от коронавирусной инфекции 101 медицинского работника. Согласно независимым подсчетам, список умерших медиков намного больше.
Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова сообщила агентству ТАСС, что в списке погибших от коронавируса медиков, которые ведет ведомство, числится 101 человек.
«Мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти», — заявила чиновница.
«Медиазона» сообщает, что в России от COVID-19 и вызванных им осложнений скончались как минимум 186 медиков.
В «Списке памяти», который ведут сами медики, числится 302 человека.