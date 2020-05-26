Защита обвиняемого в вымогательстве «омбудсмена полиции» опубликовала переписку, доказывающую его невиновность
Защита администратора популярного паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова предъявила его переписку с потерпевшим по делу о вымогательстве, которая доказывает невиновность обвиняемого
Защита администратора популярного паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова предъявила его переписку с потерпевшим по делу о вымогательстве, которая доказывает невиновность обвиняемого.
Согласно переписке, уволенный полицейский и потерпевший по делу просил Воронцова помочь восстановиться на службе. Расим Курбанов на протяжении последних двух лет (то есть уже после предполагаемого факта вымогательства) часто общался с «омбудсменом полиции» и неоднократно просил его о помощи.
Адвокаты отмечают, что в этой переписке никакое вымогательство не обсуждается, а это значит, что Воронцов не требовал от Курбанова денег за отказ от публикации его интимных фотографий, сообщают «Открытые медиа».
Напомним, Владимир Воронцов сейчас находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве. Своей вины он не признает и заявляет, что его оговорили из мести за его профессиональную деятельность.
По версии следствия, в 2017 году Воронцов якобы требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. При этом обвинение строится только на показаниях самого потерпевшего Расима Курбанова.
Со слов потерпевшего, деньги у него вымогал некий человек по телефону. «Я определил, что мне звонил именно Воронцов, по его речи, тембру, громкому голосу, интонации», - заявил полицейский. Версию Курбанова косвенно подтверждают его отец и девушка, которой он отправлял свои интимные фото, однако их показания не были подкреплены письменными свидетельствами. По итогам служебной проверки из-за публикации фотографий полицейский был уволен и затем судился с управлением МВД на московском метрополитене. Именно по этому поводу Курбанов обращался за помощью к Воронцову.
Отметим, что Владимир Воронцов также является фигурантом уголовного дела о незаконном распространении порнографии. В рамках этого же дела был арестован другой администратор сообщества «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков.