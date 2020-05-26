Владимир Путин назначил проведение юбилейного Парада Победы на 24 июня
Президент России Владимир Путин объявил дату проведения парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится 24 июня. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить строгий режим безопасности в день проведения парада
Президент России Владимир Путин объявил дату проведения парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится 24 июня.
Глава государства объяснил выбор этой даты тем, что именно в этот день состоялся легендарный исторический парад победителей, «когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».
Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить строгий режим безопасности в день проведения парада.
Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля, поскольку во время этого мероприятия люди не могут соблюдать социальную дистанцию.
24 июня выпадает на среду, поэтому этот день сделают выходным.
Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что 24 июня власти хотят провести всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию и совместить его в Парадом Победы. Напомним, что оба мероприятия были перенесены из-за пандемии коронавируса.