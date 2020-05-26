Подмосковный Минздрав опроверг сообщения о нехватке лекарств и СИЗ в госпитале «Крокус Экспо»
В подмосковном Минздраве также сообщили, что средствами индивидуальной защиты медработники обеспечены в полном объеме, а их наличие «строго контролируется администрацией Красногорской больницы №1»
Минздрав Московской области опроверг сообщения в СМИ о нехватке лекарственных препаратов во временном госпитале для коронавирусных пациентов, развернутом в «Крокус Экспо». В ведомстве заявили, что лекарства были закуплены «согласно рекомендациям Минздрава России и в полном объеме».
В подмосковном Минздраве также сообщили, что средствами индивидуальной защиты медработники обеспечены в полном объеме, а их наличие «строго контролируется администрацией Красногорской больницы №1», сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на медработников сообщил о нехватке лекарств, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ во временном госпитале. Сами пациенты рассказали журналистам, что в госпитале нет аппаратов для компьютерной томографии и препаратов для разжижения крови.
Сейчас в «Крокус Экспо» проходят лечение 350 пациентов. Всего там имеется 1040 коек.