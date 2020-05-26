Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не установил приложение для слежки за больными коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее заразившийся коронавирусом, после выписки из больницы не установил приложение «Социальный мониторинг». С помощью этой системы московские власти следят за соблюдением гражданами режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее заразившийся коронавирусом, после выписки из больницы не установил приложение «Социальный мониторинг». С помощью этой системы московские власти следят за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
«Я, честно говоря, нет, я не устанавливал», - признался Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».
Отметим, что приложение «Социальный мониторинг» обязаны устанавливать все заразившиеся коронавирусом и лица, контактировавшие с заболевшими. Причем даже сам факт неустановки этого приложения наказывается штрафом в размере 4 тысяч рублей.
Так, профессор РУДН Ирина Карабулатов, которая уже год прикована к постели, получила штраф за нарушение режима самоизоляции, поскольку не смогла установить «Социальный мониторинг».