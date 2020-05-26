В Якутии оставшиеся без работы стриптизерши устроились работать курьерами
В Якутске стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за карантинных ограничений, устроили работать курьерами. Доставку девушки осуществляют в нижнем белье, но в защитных масках и перчатках
В Якутске стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за карантинных ограничений, устроили работать курьерами. Доставку девушки осуществляют в нижнем белье, но в защитных масках и перчатках.
Региональное издание Yakutia.Info со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии сообщает, что передача заказа происходит бесконтактным путем, а бывшие стриптизерши соблюдают все санитарные нормы.
Владелец ресторанного холдинга Александр Скрипин, который нанял танцовщиц и стриптизерш на работу, хороших доставщиков еды сейчас на рынке очень не хватает. Кроме того, в период кризиса он решил поддержать сотрудниц сферы развлечений, которые из-за режима изоляции не могут работать и зарабатывать.
Также сообщается, что стриптизерши-курьеры получают больше чаевых от клиентов, чем их коллеги мужского пола, но вынуждены работать с сопровождением во избежание неприятных ситуаций.