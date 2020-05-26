Выпускники СПбГУ потребовали ввести запрет на сексуальные отношения между преподавателям и студентами
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) написали открытое письмо против сексуальных домогательств, психологического насилия и бытового сексизма в вузах
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) написали открытое письмо против сексуальных домогательств, психологического насилия и бытового сексизма в вузах.
Авторы письма отмечают, что являлись свидетелями любовных отношений между студент (к)ами и преподавателями университета, а некоторые даже состояли в таких отношениях. Выпускники также сообщили, что во время учебы сталкивались со случаями бытового сексизма со стороны преподавателей.
В открытом письме упоминается резонансное убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя этого же вуза Олега Соколова. Авторы обращения говорят, что об этих отношениях было известно, но руководство вуза никаких мер не принимало, так как считает отношения между преподавателями и студентами их частной жизнью.
Авторы письма призывают ректора СПбГУ Николая Кропачева признать, что преподаватели злоупотребляют служебным положением в отношениях со студентами и аспирантами, а также требуют прописать в кодексе университета недопустимость таких отношений. Выпускники также требуют создать на сайте СПбГУ раздел, через который студенты смогут анонимно сообщать о сексуальных домогательствах.
Ранее студенты и аспирантов МГУ имени Ломоносова потребовали создать правовой механизм защиты учащихся от домогательств со стороны преподавателей. В этом обращении также говорилось о случаях домогательств ряда преподавателей по отношению к студенткам филфака. Руководство МГУ отказалось проводить проверку поданному факту.