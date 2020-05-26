Московские власти отказались отменять штрафы за нарушение режима самоизоляции
Московские власти отказались от полной амнистии по штрафам за нарушение режима самоизоляции, выписанным с помощью приложения «Социальный мониторинг»
Московские власти отказались от полной амнистии по штрафам за нарушение режима самоизоляции, выписанным с помощью приложения «Социальный мониторинг».
Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что некоторые граждане наружают режим самоизоляции «до 10 раз», поэтому амнистировать такие штрафы власти не собираются.
Чиновник также напомнил всем недовольным о возможности оспорить штраф, если нарушения режима самоизоляции не было.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы за нарушение режима самоизоляции, поскольку «Социальный мониторинг» работает со сбоями, а жалоб на штрафы слишком много. В частности, известны случаи, когда за нарушение самоизоляции штрафовали прикованного к постели человека и пациентку, находившуюся в реанимации.