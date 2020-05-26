Московские власти не открыли в срок ни один из временных госпиталей для размещения пациентов с COVID-19
В начале мая вице-мэр Петр Бирюков заверял, что временный госпиталь на ВДНХ начнет принимать ковидных пациентов с середины месяца, а остальные четыре (в Сокольниках, в ледовом дворце «Крылатское», в ТЦ «Москва» и «Экспоцентре») заработают с 24 мая
Московские власти не открыли в запланированный срок ни один из пяти временных госпиталей для пациентов с коронавирусом. В начале мая вице-мэр Петр Бирюков заверял, что временный госпиталь на ВДНХ начнет принимать ковидных пациентов с середины месяца, а остальные четыре (в Сокольниках, в ледовом дворце «Крылатское», в ТЦ «Москва» и «Экспоцентре») заработают с 24 мая.
Временный госпиталь на 4000 коек в «Экспоцентре» должен был быть достроен к 21 мая, но его открытие перенесли на 1 июня, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник в строительной компании, которая занимается переоборудованием выставочных корпусов в лечебные. По какой причине произошла задержка в перепрофилировании выставочного центра, не сообщается.
За реализацию этого проекта несет ответственность замглавы департамента капитального ремонта мэрии Москвы Александр Адайкин, однако в этом ведомстве затруднились назвать новую дату открытия временного госпиталя.
Когда начнет принимать пациентов с коронавирусом временный госпиталь на ВДНХ, также неизвестно. При этом госпиталь в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе вообще может не начать работу, поскольку является резервной площадкой. Между тем, ради перепрофилирования ТЦ под лечебное учреждение из него в начале мая выдворили всех арендаторов.
В Сокольниках для размещения больничных коек полностью разобрали стенды крупнейшей в России выставки кабельной продукции. По данным «Новых известий», это сделали без согласования с участниками выставки - предпринимателями, которые заплатили за возможность показать свой товар, а в итоге потеряли свое имущество.
Сейчас московские чиновники уверяют, что и без временных госпиталей в столице хватает мест для размещения коронавирусных пациентов. Согласно последним сообщениям властей, в Москве выздоравливает больше людей, чем выявляется новых заражений.