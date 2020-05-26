26 мая 12:58
В Адыгее глава сельского поселения стал фигурантом уголовного дела из-за массового заражения людей COVID-19 на похоронах
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения республики Адыгея в связи с заражением коронавирусной инфекцией 155 человек во время похорон. Дело заведено по статье «Халатность»
Фото: НТВ
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения республики Адыгея в связи с заражением коронавирусной инфекцией 155 человек во время похорон. Дело заведено по статье «Халатность».
В материалах дела говорится, что в связи с пандемией коронавируса в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий, а также скопление большого числа людей на кладбищах. Однако глава Садовского поселения каких-либо мер к соблюдению указанных ограничений при проведении похорон не принял, что привело к массовому заражению коронавирусом 155 человек.
Напомним, что глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов в связи с массовым заражением людей на похоронах ушел в отставку.