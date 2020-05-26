26 мая 12:53
В квартире одного из московских домов нашли мертвым генерал-майора ФСБ России
В Москве в квартире одного из домов на Космодамианской набережной обнаружили тело генерал-майора ФСБ России Юрия Бзаева. Согласно предварительным данным, высокопоставленный силовик скончался в результате сердечного приступа. Ему было 73 года
В Москве в квартире одного из домов на Космодамианской набережной обнаружили тело генерал-майора ФСБ России Юрия Бзаева.
Согласно предварительным данным, высокопоставленный силовик скончался в результате сердечного приступа. Ему было 73 года, сообщает «Московский комсомолец».
Юрий Бзаев в разное время занимал должности министра безопасности Северо-Осетинской АССР и начальника управления Федеральной Службы Контрразведки республики. В 1994 году он был назначен на должность замначальника Главного управления ФСБ России, а с 1998 года занимал пост секретаря Совета Безопасности Республики Северная Осетия-Алания.