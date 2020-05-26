В Краснодарском крае у туристов при въезде потребуют справки об отсутствии коронавируса
Так, все приезжие обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток. Исключение сделано только для тех, кто приезжает по путевкам в оздоровительные санатории с медицинской лицензией
В Краснодарском крае до 6 июня действуют строгие правила для всех, кто приезжает в регион во время пандемии коронавируса.
Так, все приезжие обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток. Исключение сделано только для тех, кто приезжает по путевкам в оздоровительные санатории с медицинской лицензией.
Отдельно краснодарские регламентировали порядок встречи туристов в аэропорту, на железнодорожном вокзале или при въезде в регион на личном транспорте. Отдыхающих ждет визуальный осмотр на наличие признаков ОРВИ и проверка документов. Туристы должны предоставить заключения об отсутствии у них коронавируса (срок действия - 48 часов) и справку об отсутствии контакта с заразившимися (не менее чем за 14 дней до отъезда).
Без предоставления указанных справок туристов поместят в обсерватор на две недели, сообщили в Ассоциации туроператоров России.