На строящейся Белорусской АЭС коронавирусом заразились около 100 человек
На строительстве Белорусской АЭС около ста рабочих заразились коронавирусной инфекцией. Среди заболевших сотрудники «Росатома» и представители белорусского заказчика, сообщил глава государственной корпорации Алексей Лихачев
На строительстве Белорусской АЭС около ста рабочих заразились коронавирусной инфекцией. Среди заболевших сотрудники «Росатома» и представители белорусского заказчика, сообщил глава государственной корпорации Алексей Лихачев.
В свою очередь глава Островецкого района Гродненской области Белоруссии Игорь Шалудин сообщил изданию TUT.BY, что ситуация на стройке стабильная, «никакой чрезвычайщины нет».
Всего коронавирус выявили у 485 сотрудников «Росатома». Так, в городе Десногорск Смоленской области заразились 42 сотрудника Смоленской АЭС и «предприятий в контуре „Росатома“».
Лихачев назвал произошедшее в Десногорске «серьезным уроком» для предприятий отрасли. По его словам, вспышка заболевания произошла, как только люди расслабились и перестали соблюдать санитарные требования.