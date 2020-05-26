Первый министр топлива и энергетики России скончался от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался от коронавирусной инфекции. Ему было 68 лет. О кончине Владимира Лопухина сообщил в Facebook писатель Денис Драгунский
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался от коронавирусной инфекции. Ему было 68 лет.
О кончине Владимира Лопухина сообщил в Facebook писатель Денис Драгунский, который обязан экс-министру «многим в своей духовной и умственной биографии».
Владимир Лопухин стал первым министром топлива и энергетики после развала СССР. На этой должности он пробыл всего пять месяцев - с ноября 1991 года по июнь 1992 года. За это время он успел разработать концепцию реформирования топливно-энергетического комплекса и назначить председателем фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами замминистра Михаила Ходорковского, сообщает Forbes.
Позже Лопухин устроился работать в инвестиционный банк Lazard Freres, который консультировал российское правительство. С 2007 по 2015 год он занимал должность члена совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».