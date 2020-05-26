Медсестра из Саранска рассказала, как из-за халатности начальства заболела COVID-19 и заразила свою семью
Женщина рассказала, что из-за халатности руководства она заболела COVID-19 во время работы в «красной зоне» и заразила своих родных. Мать медсестры скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом
Медсестра республиканской клинической больницы № 4 города Саранска Елена Петрова написала открытое письмо о ситуации с коронавирусом в учреждении. Женщина рассказала, что из-за халатности руководства она заболела COVID-19 во время работы в «красной зоне» и заразила своих родных. Мать медсестры скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Женщина рассказала, что руководство больницы заставляет сотрудников с «явными признаками COVID-19» при помощи угроз работать и не помещает их в карантин. Так, ее саму с температурой, кашлем и «изменениями на рентгене» начальство вызвало на работу в «красную зону» и предупредило, что в случае неявки ее данные направят в полицию и тогда она «прославится как медсестра, сбежавшая с карантина». Медсестре также пригрозили штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Елена Петрова не смогла добиться своевременного обследования своих родственников на коронавирус, даже когда у них диагностировали двустороннюю пневмонию. В результате мать медсестры скончалась, а ее отец сейчас находится в тяжелом состоянии. В обследовании, по словам женщины, им оказывали, так как руководство больницы не посчитало нужным подать ее данные о том, что она работала в «красной зоне» и контактировала с больными COVID-19.
Медсестра в своеем открытом письме также сообщила, что в Саранске «очень много заболевших медицинских работников», у которых вирусная пневмония с подозрением на COVID-19, но на карантин их не отправляют.
По данным Znak.com сейчас Минздрав республики Мордовия проводит служебное расследование по факту случившегося. Глава ведомства Олег Маркин отметил, что «ситуация действительно очень тяжелая».
Также проверку по фактам, изложенным в письме медсестры, проводит Следственный комитет.